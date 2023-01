Cerimônia marca lançamento do Estadual de Futebol nesta segunda

Começa no próximo dia 22 de janeiro a 45ª edição do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A. Com repasse de R$ 1 milhão do Governo do Estado, através da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setescc (Secretaria de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania), o lançamento da competição será realizado nesta segunda-feira (16).

Nesta edição participam 10 times, sendo dois da Capital e oito do interior, divididos em dois grupos. No grupo A estão Comercial, Costa Rica, Coxim, Operário e Serc, enquanto Aquidauanense, Atlético, Dourados, Ivinhema e Novo Operário compõem o grupo B. A final está prevista para acontecer até 30 de abril.