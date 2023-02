Certfica é referência na orientação para registro de marcas

Como proteger a marca da sua empresa, a diferença entre razão social e a importância do registro são alguns dos assuntos abordados no bate-papo de José Marques com a empresária Alessandra Piano, que tem vasta experiência na área de registros e patentes.

Durante a conversa deste sábado (25), ela esclarece vários aspectos sobre o assunto e em que situações cabe o chamado registro de alto renome. Confira na íntegra: