Certidão de Prontuário da CNH pode ser emitida sem sair de casa

Em busca de facilitar o atendimento a população, a Certidão de Prontuário da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passa a integrar a lista de serviços digitais do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

O documento que possui caráter informativo e geralmente é solicitado por motivações trabalhistas, judiciais ou mesmo por questões relacionadas à aposentadoria, além de ser usado para comprovar habilitação em cursos especializados, como para atuar como condutor de ônibus ou motorista de aplicativos, por exemplo.

A Certidão de Prontuário da CNH apresenta um histórico do condutor, e traz informações referentes à existência ou não de processos, bloqueios ou impedimentos administrativos.

Mesmo com a disponibilização do serviço via internet pelo link, o documento também continuará sendo emitido quando solicitado presencialmente nas Agências do Detran.

*Com informações de Comunicação Detran-MS