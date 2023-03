Certificado reconhece padrão de excelência do Hemosul de Campo Grande e Dourados

Reconhecimento ao trabalho de excelência. O Hemosul Coordenador de Campo Grande e o Hemosul Dourados receberam neste ano a certificação ABNT NBR ISO 9001:2015, que comprova que todo o ciclo do sangue das unidades tem rigoroso controle de qualidade e serviço.

Este certificado é emitido pela Organização Internacional para a Padronização (International Organization for Standardization - ISO), que tem a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) como responsável pela adoção e apuração desses padrões no Brasil. Ele foi criado para melhorar o desempenho das organizações, para o alcance de um alto nível de qualidade no serviço ofertado.

Para conquistar esta certificação, as unidades passaram por um processo de consultoria e em novembro e dezembro do ano passado tiveram a auditoria de certificação, ocasião em que conseguiram a aprovação e em janeiro de 2023 receberam os certificados.

“A Gestão da Qualidade já estava implantada em maior ou menor número de processos em toda a Rede Hemosul. A certificação veio para evidenciar aos doadores, pacientes e a sociedade do MS, que o Hemosul Coordenador e Hemosul Dourados estão com os processos certificados. A próxima etapa é evidenciar a qualidade nas outras unidades da Rede Hemosul até que todas estejam certificadas”, afirmou a coordenadora geral da Rede Hemosul MS, Marli Terezinha Micharki Vavas.

Este reconhecimento atesta a garantia da qualidade em todo o processo do ciclo do sangue. O trabalho padronizado e bem feito que dá credibilidade e segurança a este importante serviço realizado no Mato Grosso do Sul, que salva vidas todos os dias.

*Com informações de Assessoria de Comunicação Gov.MS