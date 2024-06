Céu claro e sol predominam em Mato Grosso do Sul nesta terça-feira

Um dia de céu claro e sol predomina em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (4), segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). A previsão é de tempo estável, com variação de nebulosidade em algumas áreas.

As temperaturas amenas persistem ao amanhecer, com valores entre 15°C e 17°C, especialmente na região sul do estado. No entanto, as tardes prometem calor, com máximas podendo chegar a 35°C. A baixa umidade relativa do ar, entre 20% e 40%, é outro destaque do dia, principalmente nas regiões sudoeste, Pantanal e norte.

Campo Grande inicia a terça-feira com 20°C e chega aos 29°C nos horários mais quentes. Dourados tem mínima de 17°C e máxima de 30°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, amanhece com 17°C e marca 28°C à tarde. Nas regiões Conesul e leste, Anaurilândia e Iguatemi registram variação entre 17°C e 30°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam máximas semelhantes de 30°C, com mínimas de 16°C e 17°C, respectivamente. Em Coxim, no Norte do Estado, os termômetros marcam 16°C inicialmente e atingem 32°C ao longo do dia.

No Pantanal, a mínima em Corumbá é de 21°C e a máxima de 31°C, já Aquidauana registra 18°C pela manhã e 33°C à tarde. Em Porto Murtinho, na região sudoeste, as temperaturas variam entre 16°C e 32°C.

