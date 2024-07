Céu claro e temperaturas altas predominam em MS nesta quarta-feira

Uma massa de ar frio e seca se afasta do estado, abrindo caminho para um dia de sol com poucas nuvens em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (03). De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a influência de um sistema de alta pressão atmosférica garante a estabilidade do tempo.

Os termômetros em Campo Grande marcam 17°C inicialmente e chegam aos 29°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 14°C e máxima semelhante à capital. Na região Sul-Fronteira, Ponta Porã tem mínima de 14°C e máxima de 27°C. Anaurilândia, no Leste, apresenta variação entre 15°C e 29°C.

Continue Lendo...

Na região do Bolsão, Paranaíba amanhece com 16°C e atinge 31°C à tarde; em Três Lagoas a mínima é de 17°C e a máxima de 31°C. No Norte do Estado, os valores em Coxim variam entre 16°C e 33°C.

No Pantanal, Corumbá tem mínima de 19°C e máxima de 32°C, já Aquidauana registra 15°C inicialmente e chega aos 32°C nos horários mais quentes. Na região Sudoeste, a temperatura mínima em Porto Murtinho fica em 16°C e, ao longo do dia, sobe até 32°C.