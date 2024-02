Céu de MS se despede das chuvas e abre espaço para o sol nesta terça-feira

Após dias de umidade e precipitações, o sol volta a reinar em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta terça-feira (20). No entanto, as chuvas ainda não disseram adeus completamente: áreas do Centro-Norte, Nordeste e Leste do estado ainda podem registrar pancadas, inclusive com a possibilidade de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a combinação de calor, umidade e áreas de baixa pressão contribui para a formação das instabilidades.

Em Campo Grande, a terça-feira começa com 22°C e esquenta gradativamente, alcançando 30°C no período da tarde. Dourados segue a mesma tendência, com mínima de 20°C e máxima de 32°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi também oscilam entre 20°C e 30°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas registram temperaturas amenas pela manhã, com 22°C e 23°C, respectivamente. Já as tardes serão mais quentes, com máximas de 30°C e 33°C. Em Coxim, no Norte do estado, os termômetros variam entre 23°C e 31°C.

No Pantanal, Corumbá e Aquidauana amanhecem com 25°C e 23°C, respectivamente. As temperaturas máximas podem chegar a 34°C em ambas as cidades. Porto Murtinho, no Sudoeste, também terá uma terça-feira quente, com mínima de 23°C e máxima de 34°C.