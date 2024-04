Céu nublado com chance de chuva marcam o início da semana em MS

Dando início a esta nova semana, o tempo fica instável, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), com probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada nesta segunda-feira (8). Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o órgão, as instabilidades ocorrem devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica aliada à disponibilidade de umidade. A formação de nuvens e chuvas também é favorecida pelo deslocamento de cavados e a aproximação de uma frente fria, que mantém as temperaturas mais amenas em todo o Estado.

Nas regiões Sul, Sudeste e Leste, estão previstas temperaturas mínimas entre 21°C e 23°C e máximas de 30°C a 31°C. Os termômetros nas regiões Sudoeste e Pantaneira registram mínimas entre 25°C e 27°C, atingindo de 30°C a 33°C nos horários mais quentes.

O dia inicia com valores entre 21°C e 24°C nas regiões Norte e Bolsão, com máximas entre 30°C e 33°C. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas podem variar entre 21°C e 23°C, com máximas de 28°C a 30°C.

“Os ventos atuam entre o quadrante Norte e Leste, com valores entre 30 e 50km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50km/h”, complementa o Cemtec.