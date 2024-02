Céu nublado e chuvas marcam o início da semana em Mato Grosso do Sul

A semana começa em Mato Grosso do Sul Com o clima em constante mudança em Mato Grosso do Sul. As previsões indicam a possibilidade de chuvas em diversas cidades, alternando com períodos de sol entre nuvens. As temperaturas variam consideravelmente entre as regiões, enquanto a umidade do ar se mantém elevada.

Em Campo Grande, a segunda-feira será marcada por céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas oscilam entre 21°C (mínima) e 29°C (máxima), com ventos fracos a moderados e umidade do ar entre 55% e 100%.

Em Dourados, o dia será mais quente, com máxima de 36°C e mínima de 22°C. Apesar do calor, também há previsão de chuvas isoladas, com umidade variando entre 30% e 100%.

Na região do Pantanal, em Corumbá, as temperaturas oscilam entre 23°C (mínima) e 35°C (máxima). O céu estará nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

No norte do Estado, em Coxim, a máxima chega a 29°C, com mínima de 23°C. A umidade do ar se mantém alta, entre 70% e 100%, com céu nublado e pancadas de chuva.

Em Mundo Novo, no extremo sul, a temperatura máxima alcança 35°C, com mínima de 23°C. As condições climáticas indicam céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas.

*Com informações do Governo de MS