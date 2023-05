Céu nublado e tempo firme, confira a previsão do tempo para todo o estado

A previsão para este início de semana no Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com possibilidade de chuvas isoladas nas regiões Sudoeste e Sul, em cidades como Iguatemi e Mundo Novo. Alguns municípios ainda apresentam baixa umidade relativa do ar.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), as temperaturas seguem amenas na madrugada e ao amanhecer, com gradativa elevação durante o dia.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Campo Grande tem previsão de mínima de 20°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 50%, que é considerada baixa. A cidade terá poucas nuvens, sem expectativa de chuva ao longo do dia.

Já em Dourados a temperatura fica entre 19°C e 32°C, com variação da unidade em 20% e 60%. Para Corumbá, na região do Pantanal, a máxima pode chegar a 35°C, com mínima de 21°C.

Em Ponta Porã, na região de fronteira, a temperatura varia entre 19°C e 31°C, com umidade relativa do ar de 20% a 60%. Para região Sul existe a possibilidade de chuvas isoladas, entre elas Iguatemi e Mundo Novo. Nesta última a máxima fica em 27°C, com mínima de 19°C.

*Com informações do Cemtec e Inmet