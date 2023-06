CGU tem novo superintendente em MS

A Controladoria-Geral da União Regional no Estado de Mato Grosso do Sul (CGU/MS) tem um novo superintendente à frente dos trabalhos. A posse do auditor federal de finanças e controle efetivo do órgão, Gilberto Ricardi, foi feita na manhã desta quarta-feira (28) na sede da CGU em Campo Grande.

"Na CGU hoje, de forma geral, a gente espera que os nossos trabalhos sejam voltados para a entrega de bons serviços públicos aos cidadãos. A gente espera que o Gilberto tenha uma integração muito grande com os ógrãos parceiros, para que a gente tenha uma ação coordenada e possa garantir uma boa fiscalização", conta o secretário de Integridade Privada da CGU, Marcelo Vianna, que acompanhou a posse.

O então superintendente, afirmou que tem dois grandes objetivos à frente do trabalho na corregedoria, que serão prioridade durante os próximos anos no cargo.

"A gente quer trazer a sociedade civil organizada para participar da gestão pública, estabelecer esse diálogo com os movimentos sociais, com as ONGs e outras organizações que trabalham com essa temática de integridade pública. E além disso, vai ganhar centralidade também a avaliação de políticas públicas, para entregar grandes contribuições na melhora da gestão".

Quanto ao tamanho da equipe na capital, o superintendente disse que, apesar de pequena, os trabalhos seguem sem grandes dificuldades e que existe a possibilidade de um novo concurso público para o próximo ano.

"Em Campo Grande nós somos em 22 auditores, é claro que precisaríamos de mais servidores, mas essa é a realidade de todo serviço público federal, foram quatro anos sem concurso público. Hoje nós temos conseguido atender bem as demandas com esses servidores, mas existe o pedido de um novo concurso público para atender todos os estados, que está em trâmite no novo ministério da gestão, com possibilidade para final desse ano ou começo do ano que vem", concluiu.

CGU

A Controladoria-Geral da União é o órgão de controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria.