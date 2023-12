Chácara Cachoeira recebe nova unidade do Detran

Nesta quarta-feira (20), foi inaugurada a nova unidade do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), no bairro Chácara Cachoeira. A agência "Horst Otto Schley" é a 11ª de Campo Grande e fará atendimento ao público interno e externo.

Unidade fica localizada dentro das instalações do Sest/Senat, responsável pela capacitação de motorista de carga e ônibus do programa 'Voucher Transportador', que promove a habilitação “D” e “E”sem custos.

A ativação da agência é fruto de uma parceria em que o Sest/Senat assumiu os custos com adequação do espaço, mobiliário e comunicação visual, enquanto o Detran-MS ficou responsável pela instalação de sistemas e disponibilidade de equipe qualificada para atendimento ao público.

Novos Serviços

O Detran-MS ainda lançou novos serviços como parcelamento de débitos (IPVA, licenciamentos e multas) no cartão de crédito e o emplacamento digital.

Durante o evento, foram entregues as três primeiras Carteiras Nacionais de Habilitação do Programa "MS Qualifica - Voucher Transportador".

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, aproveitou para também falar do Cadastro Positivo de Condutores, iniciativa que vai oferecer desconto para os bons motoristas nas taxas do Detran.

