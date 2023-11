Chaveamento da Copa São Paulo de Futebol Júnior é divulgado

Os representantes de Mato Grosso do Sul conheceram nesta quarta-feira (22), seus adversários na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Federação Paulista de Futebol (FPF), que organiza a competição, divulgou o chaveamento dos 32 grupos com 4 equipes em cada.

O União ABC, atual campeão Sul-Mato-Grossense na categoria sub20, está no grupo 24, com sede na cidade de Barueri/SP. Além do ABC, estão no grupo: Palmeiras/SP, Queimadense/PB e o Oeste/SP, que joga em casa.

Já o vice-campeão estadual Ivinhema, está no grupo 15, ao lado do mandante, Comercial Tietê/SP, do América Mineiro/MG e do Capital/DF.

As equipes se enfrentam dentro dos grupos e os dois primeiros colocados avançam para o mata-mata, quando começam os confrontos em jogos únicos, até a final.

Essa será a 4º participação consecutiva do União ABC no torneio nacional. O Ivinhema fará sua estreia na competição.

A Copa São Paulo é o principal torneio de base do Brasil e chega a sua 54º edição. 128 equipes estarão na disputa entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2024.