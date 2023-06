Chef Ieda de Matos na Austrália

leda de Matos é chef e proprietária de restaurante brasileiro Casa de Ieda no bairro de Pinheiros em São Paulo e ela foi convidada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil para visitar Sydney e mostrar o melhor da cozinha tradicional e contemporânea do Brasil, dentro do projeto Brasil em Sabores que se iniciou ano passado e tem levado a cozinha brasileira em formato de menus, residências, masterclasses e eventos gastronômicos nas embaixadas, para os quatro cantos do mundo.

Em seu restaurante, em São Paulo, a chef leda revisita sua herança cultural e traz de volta à mesa técnicas culinárias indígenas e ingredientes nativos provenientes de pequenos produtores locais.

É uma das chefs mais representativas do sertão brasileiro, com livro publicado sobre a gastronomia brasileira.

Em 2022, ela participou do reality show da Netflix "Iron Chef: Brasi!" (Episódio 1).

E, nessa terça-feira (30), deu uma aula de cozinha brasileira em Sidney na escola e restaurante: The Apprendice.

E não para por aí. Chef Ieda incorporou ingredientes locais (blue scampi caviar, Gerald ton wax e finger lime) a pratos da culinária baiana da costa e do recôncavo!



Foi um diálogo lindo entre ela e o head chef do Estate Fionan Gunn, um dos restaurantes de maior prestígio da Oceania.

Vou dar só uma pinta do que Ieda serviu por lá:

O menu foi intitulado: SABORES BRASILEIROS.

De AMUSE-BOUCHE:

Perna De Cordeiro Assada Lentamente, Pão De Mandioca, Vinagrete De molho Lambão

Harmonizado com: Rotari Riserva D'oro Brut 2017, Trentino, Itália.

Depois, de primeiro prato:

Caranguejo Spanner assado gratinado, com caviar azul de camarão.

Harmonização: 2020 Feudo Arancio Grillo, Sicilia, Itália.

PRINCIPAL

Ensopado de peixe Barramundi em Folha de Bananeira

servido com arroz de coco, salada de manga verde e crocante de mandioca.

Harmonização: Nero D'avola DOCG 2020, Sicilia, Itália.

SOBREMESA

Bolo cremoso de coco e limão.

Harmonização: Pedro Ximenez. Xerez, Jerez de la Frontera, Espanha.

São os sabores brasileiros se mesclando com ingredientes regionais e ganhando o mundo.

* O projeto Brasil em Sabores é realizado pelo Ministério das relações exteriores do Brasil e Instituto Guimarães Rosa e conta com o apoio do Instituto Paulo Machado e Instituto Capim Santo.