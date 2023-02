Chef Paulo Machado ensina a preparar o Sarrabulho Pantaneiro

O chef Paulo Machado esteve em um dos destinos mais offroad do Pantanal, no coração do Pantanal de Nhecolândia, onde só se chega de avião monomotor ou veículo 4x4. O trajeto terrestre, a partir de Campo Grande, dura cerca de sete horas e fica acessível somente no período de seca, de maio a dezembro.



"Além de passeios incríveis, as refeições são um manjar à parte na Baía das Pedras", disse o chef sobre o hotel fazenda em que foi hospedado. Paulo Machado foi recebido pelo casal Rita e Doio com um banquete da carneada, o autêntico sarrabulho pantaneiro, prato de miúdos que chega por influência portuguesa ao Mato Grosso do Sul.

Acompanhe a coluna Viagem de Sabores, no Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (8) e aprenda a fazer o Sarrabulho Pantaneiro:



Sarrabulho pantaneiro



INGREDIENTES

1 peça de fígado (500 g)

300 g de linguiça calabresa

500 g de carne moída

suco de 3 limões (galego ou taiti)

2 cebolas picadinhas

1/2 maço de salsinha, 1/2 maço de cebolinha e 1/2 maço de coentro picados

6 dentes de alho amassados no pilão

100 ml de azeite de oliva

1 pimentão vermelho picado, sem sementes

2 batatas, lavadas e picadas em cubos pequenos, com as cascas

50 g de azeitonas pretas sem caroço picadas

2 pimentas-bodinho socadas no pilão com as sementes

300 ml de vinho tinto seco

4 tomates picados com a pele e sem sementes

2 folhas de louro

1 colher de sopa de molho inglês

1 colher de sopa de molho de soja (shoyu)

água o quanto baste

sal o quanto baste



MODO DE PREPARO

Limpe bem o fígado inteiro, esfregando-o com o suco de limão. Escorra a peça numa peneira e depois pique na ponta da faca. Misture-o com a carne moída e tempere com o sal, o alho, as pimentas, o molho inglês e o shoyu. Reserve. Numa panela, cozinhe os cubos de batata em água abundante (sem sal). Escorra e reserve. Numa panela alta, frite a linguiça no azeite e, depois de dourada, adicione a cebola, refogue por mais alguns minutos e junte a mistura de carne, o tomate, o pimentão e o louro. Refogue por um minuto, junte o vinho e cubra a mistura com água. Cozinhe o sarrabulho por cerca de 40 minutos em fogo brando, com a panela semitapada. Quando a carne estiver com a textura homogênea, e o molho, espesso, adicione as azeitonas, as batatas, o cheiro-verde e o coentro. Cozinhe por mais alguns minutos e ajuste o sal. Sirva com arroz branco.



Rendimento: 6 pessoas