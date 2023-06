Chef Paulo Machado estará em reality show gastronômico

Na próxima semana, o chef Paulo Machado marca sua participação da edição 2023 do programa Masterchef. Ao lado da apresentadora Ana Paula Padrão e dos jurados Helena Rizzo, Érick Jaquin e Rodrigo Oliveira, o sul-mato-grossense é o chef convidado do episódio que abordará a cozinha brasileira, em especial a gastronomia pantaneira. Paulo Machado é embaixador do Pantanal no Brasil e no exterior.

“Estou honradíssimo em participar, pela terceira vez como convidado, do Masterchef. Mas o bacana mesmo é que desta vez consegui mostrar de forma profunda muito do trabalho local e ingredientes nobres da cozinha pantaneira. O programa está imperdível e recheado de surpresas. Não perca!”, celebra o chef.

Ouça a novidade anunciada na coluna Viagem de Sabores desta quinta-feira (8), no Jornal CBN Campo Grande:

SOBRE O CHEF PAULO MACHADO

Estudou no Brasil e França (UAM e Institut Paul Bocuse) e é Mestre em Hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi em São Paulo. Passou por estágios e trabalhos em restaurantes nacionais e internacionais: Julia Cocina, Empório Siriúba, Casa Europa – SP, Carême Bistrô – RJ, Bar Uriarte – Argentina, Season – França e Martin Berasategui (3 estrelas Michelin) – Espanha.

Em 2010 inaugurou o Instituto Paulo Machado para pesquisas na área de alimentação, no intuito de investir e oferecer cursos, palestras e consultorias na área. Em parceria com a operadora de turismo Bravo Expeditions, coordena os FoodSafaris, viagens gastronômicas desde 2014.

Em 2020 lançou o livro: Cozinha Pantaneira: Comitiva de Sabores pela Editora Bei de São Paulo, c/ fotos de Luna Garcia, textos de Cris Couto e Dr. Ricardo Maranhão, prefácio de Mara Salles e quarta capa de Josimar Melo.

Como apresentador está à frente das câmeras nos programas “Food Safari” pelo Canal Hey ho! e “Rota Gastronômica Pantaneira”, que terá “Águas” como tema da nova edição, com estreia prevista no segundo semestre de 2023 no Youtube.

Há cinco anos, o Chef Paulo Macho é o colunista de gastronomia da Rádio CBN Campo Grande, levando ao ar a coluna Viagem de Sabores toda quarta e quinta-feira.