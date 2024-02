Chefe do crime organizado preso em Ponta Porã já está no Presídio Federal

Após ser preso na manhã desta terça-feira (20), em Ponta Porã/MS, na fronteira com o Paraguai, Antônio Joaquim da Mota, o Tonho, suspeito de chefiar uma organização criminosa voltada ao tráfico internacional de drogas, foi encaminhado para a Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Campo Grande.

A ação contou com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp/MS) no transporte aéreo de Ponta Porã para a capital sul-mato-grossense.



Tonho é apontado como o atual chefe do 'Clã Mota' que teria movimentado toneladas de cocaína trazida do Paraguai, passando por Mato Grosso do Sul e saindo por portos brasileiros para chegar à Europa. A Polícia Federal cumpriu mandado de prisão contra Antonio Joaquim da Mota por vários crimes, entre eles o de posse e tráfico ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e organização criminosa.

Continue Lendo...

Na Penitenciária Federal, Tonho deve permanecer em isolamento preventivo por 20 dias, com restrição de visitas. Após esse prazo a Justiça Federal deve decidir se ele ficará em uma cela convencional ou no Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que tem regras mais rígidas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Família Mota

Antônio Joaquim da Mota é pai de Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido por 'Dom' ou 'Motinha', um foragido da Justiça brasileira que teve o nome incluído na difusão vermelha da Interpol e está sendo procurado em 196 países que integram a a Organização Internacional de Polícia Criminal.

Dom conseguiu escapar de ser preso no ano passado, quando recebeu informações vazadas sobre a operação entre as polícias do Brasil e do Paraguai que estava sendo organizada para capturá-lo. Ele fugiu de helicóptero de uma fazenda na região de fronteira e não foi mais localizado.

A família Mota, tradicional de Ponta Porã e forte pela atuação no ramo de pecuária e por sociedade em frigorífico, já foi alvo de outras operações policiais e tem integrantes investigados por lavagem de dinheiro e associação ao crime e ao tráfico internacional de entorpecentes e armas.



Conforme denúncias à Justiça brasileira, a família Mota atuaria no crime organizado na região de fronteira com o Paraguai desde a década de 70, reunindo patrimônio a partir do contrabando de café, de cigarros e de eletrônicos.