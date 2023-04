Chegada de frente fria a Mato Grosso do Sul é esperada para esta quarta-feira

A quarta-feira (5) deve ser marcada pelo avanço de uma frente fria oceânica, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai.

Chuvas de intensidade fraca a moderada estão previstas para o Estado. Após a passagem da frente fria haverá uma queda das temperaturas, principalmente das máximas.

Em Campo Grande, o céu fica encoberto o dia todo, a mínima será de 21°C e a máxima de 31°C. A umidade relativa do ar continua em baixa, 30%.

Na região da Grande Dourados, a máxima atinge 33°C. No sul, Ponta Porã registra mínima de 21°C e máxima de 30°C; Iguatemi terá mínima de 20°C e máxima de 33°C.

No norte, a previsão é de 21°C de mínima e máxima de 32°C. No Pantanal, a mínima prevista é de 23°C e a máxima é de 33°C. Porto Murtinho terá pouca variação da temperatura, mínima de 24°C e máxima de 28°C. Na região do bolsão, Três Lagoas terá 21°C de mínima e máxima de 33°C.

*Com informações de Cemtec e Inmet