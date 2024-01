Chegou a hora de comprar o tapete dos sonhos para sua casa

O uso de tapetes na decoração de uma casa faz toda a diferença. Seja com peças mais simples, até as mais ousadas, os tapetes são capazes de adicionar personalidade e estilo a um espaço.

Os tapetes podem ser usados em praticamente todos os cômodos da casa, como na sala de estar, quarto, cozinha, banheiros.

E quem está em busca do tapete ideal para transformar seu lar, o Bazar Irã preparou a sua Liquida Anual, com descontos de 60% em peças selecionadas.

O Bazar Irã é a loja de tapetes mais completa de todo o Mato Grosso do Sul. Além de diversas opções, melhores marcas importadas e nacionais, conta ainda com alguns diferenciais, tais como a experimentação da peça no conforto da sua casa, sem nenhum custo adicional.

São tapetes de todos os estilos, formatos, tamanhos, pelagens e designs exclusivos que só o Bazar irã possui.

A Liquida Anual segue até 29 de Fevereiro. E você pode estar conhecendo os tapetes diretamente na loja do Bazar Irã, que fica na Avenida Afonso Pena, nº 4290, ou pelo telefone (67) 99930-8089.