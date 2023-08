Na coluna Cidadania e Sustentabilidade desta terça-feira (01), Silvio Barros falou sobre o destaque da China no ramo de energias renováveis. Até 2025, a projeção é de que o país asiático produza, sozinho, mais energia eólica e solar do que a soma de todos os outros países do mundo.

Ouça a coluna na íntegra: