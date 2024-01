Chipa Frita ou Assada?

A Chipa é um tradicional pão de queijo paraguaio, muito apreciado em Mato Grosso do Sul e também em outros estados do Brasil e em alguns países vizinhos, como o Paraguai e no norte da Argentina, onde a chamam: chipá, com acento agudo no a!

A origem da Chipa feita com polvilho de mandioca remonta aos tempos pré-colombianos, na região onde atualmente se encontra o Paraguai, sul e centro-oeste do Brasil e nordeste da Argentina.

A mandioca é uma planta nativa da América do Sul e era amplamente cultivada pelos povos indígenas da região, incluindo os guaranis.

Os guaranis, em particular, desenvolveram uma técnica de processamento da mandioca para a produção de farinha e polvilho, que são ingredientes essenciais na culinária tradicional.

O polvilho de mandioca é obtido através da extração do suco da mandioca ralada e fermentada, seguida pela secagem e moagem do resíduo sólido resultante. Com o polvilho de mandioca em mãos, os guaranis começaram a experimentar diferentes receitas e técnicas de preparo, resultando na criação da receita.

A Chipa é feita com uma massa à base de polvilho doce ou azedo, queijo e gordura, geralmente banha de porco. A massa é amassada e moldada em formato de rosca, meia lua ou de pequenos pãezinhos, que são assados no forno até ficarem dourados e crocantes por fora, e macios e bem queijudos por dentro. E se tornou um símbolo da gastronomia paraguaia e brasileira, sendo consumida em diversas ocasiões, como café da manhã, lanche da tarde e festas tradicionais.

É comum encontrar vendedores ambulantes nas ruas das cidades vendendo Chipas recém-saídas do forno, perfumando o ar com seu delicioso aroma.

A chipa frita em banha de porco é uma iguaria, conhecida também pelo nome de Bolo Souza. E por todo canto da América do Sul a Chipa também ganha diferentes variações, como a Chipa So'o do Paraguai, feita com farinha de milho e que leva carne de porco em seu recheio, e a Chipa Guazú, uma versão mais úmida e cremosa feita com milho verde, queijo e ovos. Na Bolívia existe uma versão chamada de Cuñapé que pode levar açúcar na massa e erva doce, na Colômbia o Pandebono é uma variação que leva farinha de milho e de tapioca além de fermento.

Independentemente da variação, a Chipa continua sendo um símbolo de tradição e sabor na culinária sul-americana.