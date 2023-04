Em clima de Páscoa, o CBN Festas e Eventos deste sábado (01), conversou com a proprietária do Chocolates Brasil Cacau - Loja do Centro, Deborah Yoshie Arima.

"Acredito que para oferecermos um produto ou uma marca, precisamos consumir, isso ajuda no controle de qualidade", afirma Deborah após largar concurso público e assumir a administração da chocolataria.

Confira a entrevista na integra: