Chuva dá trégua no final de semana e produtores avançam com a colheita da soja em Maracaju

Apesar das chuvas das últimas semanas, produtores de Maracaju conseguiram avançar um pouco com a colheita da soja safra 22/23 no sábado e domingo. Com o tempo mais firme as colheitadeiras entraram em campo nas lavouras de toda região. A estimativa de produtividade ainda gira em torno de 56 a 60 sacas por hectare, segundo pesquisadores.

Maracaju tem mais de 300 mil hectares destinados ao cultivo da soja e ao longo dos anos foi ganhando destaque pelo desenvolvimento e aplicação de tecnologias como em variedades de soja e agricultura de precisão. O produtor maracajuense também vem ocupando lugares de destaque nacional por ser muito tecnificado, o que contribui para mais inovação e pesquisa no agronegócio.

De acordo com a Aprosoja/MS, este ano a previsão é de que o Mato Grosso do Sul alcance a marca de mais de 12 milhões de toneladas na produção de soja, com mais de 3,4 milhões de hectares plantados.