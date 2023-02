Chuva de 200mm na madrugada agrava caos em Ponta Porã

Carros arrastados, muros e paredes de residências derrubados, asfalto arrancado e familias desabrigadas. A madrugada dessa sexta-feira não foi fácil para os moradores de Ponta Porã. O cenário foi de destruição deixado pelas chuvas nos bairros da cidade.

De acordo com a Defesa Civil do Municipio choveu 200mm só nesta madrugada. O Corpo de Bombeiros atendeu familias quetiveram casas inundadas e demoraram a sair, tendo quereceber socorro para abandonar suas moradias. Os estragos seguem por todas as regiões da cidade.

Já na quinta-feira (16), foram registrados 156mm de chuva. No lado paraguaio, em Pedro Juan, familias estão desabrigadas, são pelo menos 35 que foram obrigadas a deixar suas casas após inundação.

A principal ligação da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e Asunción, ficou interditada por conta da alta do rio, e a pista segue interditada na região Lorito. Segundo a Direção de Metereologia do Paraguai seis estados paraguaios estão sobalerta de temporal.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), uma frente fria avança pela região centro-oeste, o que vai resultr em fortes ventos e chuvas na região nos próximos dias.