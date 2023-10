O alerta de chuva intensa, pontualmente, em Mato Grosso do Sul foi confimada em Ribas do Rio Pardo. Desde à noite desta quarta-feira (25) a força da chuva abriu buracos e destruiu ruas no município.

Apesar dos estragos, o prefeito João Alfredo Danieze disse que por enquanto está descartado acionar um decreto de emergência. De acordo com o gestor, equipes de limpeza e obras seguem trabalhando para reduzir os estragos.