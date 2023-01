Chuva dos últimos dias garante bom desenvolvimento da soja em Maracaju

As chuvas desta semana favoreceram o bom desenvolvimento da soja nas lavouras de Maracaju e de municípios da região. Nesse momento, a soja se apresenta em boa parte nas fases finais de crescimento e, por isso, as chuvas são importantes para garantir a umidade do solo, a absorção de nutrientes e a diminuição de possíveis pragas e doenças.

A expectativa é muito positiva para uma supersafra em todo Mato Grosso do Sul. A estimativa oficial para a safra brasileira 2022/23 é de 312,2 milhões de toneladas, 15% ou 40,8 milhões de toneladas superior à obtida em 2021/22.

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a produção prevista de grãos em Mato Grosso do Sul é de 25,13 milhões de toneladas ante 22,02 milhões da safra 2021-22, um crescimento de 14,1%. Isso se deve, segundo o relatório, a dois fatores: ao crescimento da área plantada (3,6%) e da produtividade geral, calculada em 10,1%.

Com 3,760 milhões de hectares, a soja ocupa a maior parte das lavouras sul-mato-grossense, um pouco mais da metade. Recuperando-se de uma péssima safra passada, os agricultores este ano aguardam um crescimento de 41% na produtividade de grãos, o que resultará numa produção pelo menos 49% maior nesta safra de verão.

Mato Grosso do Sul deve pular de 8,92 milhões de toneladas de soja (2021/22) para 13,3 milhões de toneladas (2022/23). Na média brasileira, o crescimento da produção de soja fica em 22,2%.