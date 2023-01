Chuva preocupa autoridades sobre a proliferação da dengue

A dengue é uma doença infecciosa causada por um vírus pertencente à família Flaviviridae, e transmitida pela fêmea do Aedes aegypti, um mosquito urbano e diurno que se reproduz em depósitos de água parada. As chuvas regulares, neste período de janeiro, trazem preocupação para as autoridades de saúde de Maracaju. A prefeitura tem emitido alertas para a população verificar água parada em suas casas, verificar quintais, vasos de plantas e terrenos baldios.

Os dados no país mostram a realidade. O número de casos de dengue no Brasil cresceu 43,9% nos primeiros meses do ano passado, quando as chuvas são mais intensas em várias regiões. Entre 2 de janeiro e 12 de março de 2022, foram 161.605 notificações de prováveis infectados, com uma incidência de 75,8 por 100 mil habitantes. Segundo o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, a região Centro-Oeste apresentou a maior taxa de incidência, com 204,2 casos por 100 mil habitantes.

Quem está atento ao combate ao mosquito da dengue sabe que alguns cuidados básicos contra o acúmulo de água são essenciais. Guardar garrafas sempre viradas para baixo, manter bem tampados baldes, toneis, piscinas e caixas d'água são alguns dos exemplos. Mas sabia que alguns objetos da cozinha também podem virar criadouros potenciais das larvas do Aedes Aegypti? A bandeja de degelo de água de algumas geladeiras, por exemplo, pode ser um foco de dengue. Por isso, fica esse alerta também.