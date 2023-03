Chuva segue caindo em Mato Grosso do Sul, com risco de inundações repentinas e alagamentos

O mês de fevereiro foi um dos mais chuvosos no período de chuva em Mato Grosso do Sul. Os volumes registrados, na capital, durante o mês ultrapassaram a média do estado em 29,5%, e 31,5% em relação às médias históricas dos últimos 30 anos. Essas condições estão espalhadas por todo o estado, não só na região sul e central.

A previsão é de que essas condições se mantenham pelo menos até 13 de março, a última semana do verão, que termina no dia 21. Quando se dá o início do outono. A nova estação traz condições de redução nos volumes e pancadas de chuva.

Essas chuvas devem permanecer com intensidade nas regiões, leste, sudeste e norte do estado, também com algumas pancadas mais isoladas entre Miranda, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho

Com relação às atuais condições, podemos dizer que já estamos no final do La niña, condição climática que a quase três anos está presente no mundo, agora, se encontra em fase de perda de intensidade. Entre março e abril a situação de neutralidade pode facilitar a incursão de massas de ar frio no final do outono, já no começo do inverno.

Portanto agricultura, pecuária, atividade de comércio fiquem atentos porque poderemos ter um inverno mais rigoroso principalmente no final de junho e mês de julho aqui no estado.