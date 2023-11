Chuvas e ventos fortes são esperados em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul indica condições instáveis para os próximos dias, com probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada. Localmente, podem ocorrer chuvas mais intensas acompanhadas de tempestades, com precipitação acumulada significativa, raios, rajadas de vento e queda de granizo.

O destaque é para a região sul do estado, que deve registrar acumulados significativos de chuva. Para as regiões pantaneira e sudoeste, as temperaturas mínimas ficam entre 23 e 25°C, com máximas de até 36°C. Para a região norte e bolsão, as temperaturas mínimas ficam entre 22 e 23°C, com máximas de até 37°C. Em Campo Grande, as temperaturas mínimas ficam em 22°C, com máximas de até 33°C.

Os ventos atuam do quadrante norte em grande parte do estado, com intensidade entre 40 e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.