Chuvas favorecem contaminação pela virose da mosca

Febre, dor no corpo, vômito e diarreia são alguns dos sintomas das famosas viroses sazonais, que tem aumento de contaminações em determinadas épocas do ano, como os períodos chuvosos.

Além das condições climáticas, outro fator que influencia no índice de contaminados são aguns insetos, como as moscas, que podem transportar microrganismos aos humanos através de alimentos, por exemplo. Conforme a médica infectologista do Hapvida Notredame Intermédica, Christiane Takeda, por esse motivo surgiu a chamada ‘virose da mosca’.

Confira mais informações: