Chuvas intensas dos últimos dias em Maracaju preocupam produtores que precisam colher a soja 

Muitos produtores de Maracaju, no Centro-Oeste do estado estão apreensivos quanto a colheita da soja. A safra 2022/2023 deve superar a safra passada, porque as condições climáticas favorecem um pouco mais este ano, chovendo com mais regularidade no mês de janeiro, principalmente. No entanto, as chuvas intensas podem prejudicar esse período importante de colher o grão.

Choveu nos últimos dias mais que o dobro do esperado para a região e isso deixa os produtores apreensivos. O sistema de colheita é pesado e dependendo do tamanho de área, a realização de toda a colheita nas lavouras pode levar dias de um propriedade para outra. Em Maracaju, teve produtor que iniciou a colheita semana passada e agora precisou frear o trabalho e segurar as máquinas.

A média de produtividade esperada ainda é em torno de 58 a 60 sacas por hectare, mas se continuar chovendo bastante muitas lavouras podem ser prejudicas com o excesso de água, estragando a soja. Os consultores e agrônomos estão acompanhando o processo em campo e dando orientação aos produtores.