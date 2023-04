Ciclista registra garrafas de vidro à margem de rotatória

Um ouvinte da Rádio CBN Campo Grande enviou uma denúncia com registro de garrafas de vidro inteiras e quebradas próximas ao meio fio da rotatória do inferninho, região que abrange o rodoanel e proximidades da MS-080.

Conforme Vinícius Santana, ciclista e produtor de conteúdo, o flagrante foi feito em uma pedalada nesta segunda-feira (03). “To aqui na rotatória que vai pra Rochedinho, caminhão tombou com várias garrafas, largaram tudo aqui no local, olha o tanto de vidro que ficou aqui no local. Vários caminhões passam aqui no local”, disse em vídeo enviado para o WhatsApp da Rádio CBN.

Procurada para esclarecimentos, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) informou que “Ainda não tínhamos a informação do problema, mas já foi enviada equipe pra sanar a situação”. A CBN Campo Grande ficará atenta a situação para saber se o local vou devidamente limpo, garantindo a integridade de ciclistas, pedestres e motoristas de foram geral.

