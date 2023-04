Ciclo Reis: tradição e inovação no ramo das bicicletas

O mundo das bikes cresce cada vez mais, desde assessórios até as inovações na construção e design das bicicletas. Presente em Mato Grosso do Sul desde 1998, com quatro lojas na capital e uma no interior, a Ciclo Reis desponta no mercado sul-mato-grossense, unindo tradição e inovação, como contou Cleverson Duarte, gerente da empresa, em entrevista à José Marques no CBN Festas e Eventos deste sábado (08). Confira o programa completo: