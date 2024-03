'Ciclo se repete', alerta médica sobre gravidez na adolescência

O retrato da gravidez na adolescência em Mato Grosso do Sul foi tema do Jornal CBN CG sobre maternidade precoce. Para a vice-presidente da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), Maria Auxiliadora Budib, que trabalha com o assunto há quase trinta anos, o ciclo se repete dentro das famílias.

“Cenário desafiador porque ele não passa apenas pelo atendimento médico. Muitas dessas meninas quando chegam para o atendimento já estão gestantes [...] Existe uma fidelização histórica, uma mãe grávida na adolescência, aumenta a chance de repetir esta mesma situação com os filhos. A filha ou o filho também se tornar mãe ou pai precoce”.

Segundo Budib, nos últimos vinte anos o número de jovens com idade entre 15 e 19 anos grávidas vem caindo. No entanto, o percentual continua alto. Em Mato Grosso do Sul, em 2020 o percentual de adolescentes grávidas era de 30%, hoje este número é de 16,51%.

De acordo com a vice-presidente da Febrasgo, esta situação precisa ser enfrentada de modo integral com saúde, educação e assistência social.

Durante a conversa ela falou sobre os riscos à saúde de uma gestação precoce - para mães e filhos -, o uso associado de métodos de proteção - como camisinha e anticoncepcional -, e o impacto social para a vida da mulher gestante na adolescência. Acompanhe a entrevista completa.