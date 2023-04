Cidade da Páscoa apresenta encenação da paixão de cristo nessa sexta-feira

A Prefeitura de Campo Grande promove nessa sexta-feira (07), o espetáculo da Paixão de Cristo na Cidade da Páscoa, a partir das 19h. A atração é uma homenagem em celebração a esta Sexta-feira da Paixão, produzida pelo grupo de teatro “Senta que o Leão é Manso”, que conta com um elenco de 35 atores e 10 bailarinos. O show artístico conta com o apoio do Coral da Universidade Católica Dom Bosco.

Esta será a única apresentação do dia na programação da Cidade da Páscoa. Os personagens da Parada da Páscoa estão presentes no local para tirar fotos e interagir com o público.

A programação segue amanhã (08) com fabricação de ovos de Páscoa kids, pintura facial, Teatro Musical da Agetran, pintura de ovos, City Tour, Procissão da Santa Ceia e shows musicais com Dynamos do Pantanal e Banda Control A.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande