Cidade da Páscoa terá abertura nesta sexta-feira

A partir desta sexta-feira (22), o espaço Vila Morena, nos altos da Avenida Afonso Pena, receberá a segunda edição da Páscoa da Família. Programação vai até o dia 31 de março, com atividaees para todos os munícipes de Campo Grande.

A abertura será a partir das 18h30 e contará com a primeira Parada temática da Páscoa. No espeaço haverá: Toca do Coelho, praça de alimentação, Santa Ceia Viva, apresentações teatrais, missa, Caça aos Ovos e pintura facial para as crianças e a Parada da Páscoa, na qual o coelhinho desfila pelo evento.

Além dos shows regionais, já está confirmada a presença da cantora gospel Bruna Karla, que se apresentará no dia 27. A programação completa poderá ser acompanhada diariamente no site da Prefeitura de Campo Grande e nas redes sociais.

O City Tour também marcará presença na festa, com saídas diárias da Vila Morena, às 19h e 20h. O percurso passará em frente ao Bioparque Pantanal, Shopping Campo Grande, Paço Municipal, Obelisco, Praça do Rádio Clube, Praça Ary Coelho, Relógio da 14 de Julho, Estátua Manoel de Barros, Sesc Cultura, Praça das Águas, Parque das Nações Indígenas, Parque dos Poderes, Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) e Museu das Culturas Dom Bosco.

*Com infromações da Prefeitura de Campo Grande