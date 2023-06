Cidade na Espanha utiliza urbanismo tático para promover inclusão por meio de intervenções gráficas

Com o objetivo de se ajustar às novas demandas de mobilidade e reimaginar a forma como é habitada, Barcelona, na Espanha, destaca-se como uma cidade comprometida com o "Urbanismo Tático". Nesse contexto, o Arauna Studio criou uma nova linguagem gráfica que aprimora o apelo estético da cidade, fornecendo aos pedestres um código visual para compreender e adotar novas formas de utilizar o espaço urbano.

O projeto tem como objetivo "humanizar" o asfalto permitindo que autoridades e a população em geral reimaginem as ruas com intuito de promover uma mobilidade mais sustentável. Confira na íntegra a Coluna Cidadania e Sustentabilidade desta sexta-feira (30), com Silvio Barros.