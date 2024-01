Cinco apostas dividem o maior prêmio da história do concurso

Na noite desta sexta-feira (31/12), foi realizado o sorteio da Mega da Virada, com o prêmio de R$ 588.891.021, o maior valor da história do concurso. Os números sorteados foram: 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56.

Cinco apostas irão dividir o prêmio da primeira faixa de acertos, a sena. O valor será de R$ $ 117.778.204,25 para cada apostador. Os vencedores são das cidades de Salvador (BH), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e um pela aposta eletrônica da Caixa.

Continue Lendo...

Nas demais faixas, milhares de apostas dividem valores:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Quina (cinco acertos): 1.996 apostas dividem o valor de R$ 70.083,58 para cada;

Quadra (quatro acertos): 164.379 apostas dividem o valor de R$ 1.215,71 para cada;

Receber o prêmio

Vencedores podem receber os prêmios nas agências da Caixa. Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após apresentação na agência. Prêmios de até R$ 2.112,00 podem ser recebidos nas lotéricas.

Os documentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF. A caixa informa que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado para garantir que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).



Clique aqui e acesse também nosso canal do Whastapp

É a CBN CG mais perto de você