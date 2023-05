Cinco mil pessoas foram vacinadas contra a Gripe e Covid-19 neste final de semana

Mais de 5 mil pessoas foram vacinadas nesse fim de semana contra a Gripe e a Covid-19 em Campo Grande. No sábado, Dia D, 14 unidades de saúde e dois pontos itinerantes estiveram abertos durante todo o dia para atendimento à população. No domingo, o município realizou vacinação em dois pontos itinerantes.

Conforme o levantamento da Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SVS/Sesau), no sábado foram 2.556 doses de vacina contra a gripe e 1.221 de Covid-19 aplicadas. No domingo, os pontos itinerantes realizaram apenas a vacina contra a gripe. Foram 1.382 doses aplicadas nos dois locais. Ao todo, foram aplicadas 5.160 doses de vacinas contra a gripe e Covid-19 nos dois dias.

Vacina liberada

A vacinação contra a Gripe foi liberada para toda a população com mais de 6 meses, seguindo resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), em razão da baixa procura entre os públicos prioritários e a necessidade e ampliar a cobertura vacinal.

Conforme relatório disponibilizado nesta sexta-feira, dia 19 de maio, pelo Serviço de Imunização da Sesau, 28,65% do públicO-alvo foi vacinado em Campo Grande, o que representa 97,1 mil pessoas de um público estimado em 339 mil pessoas.

A maior taxa percentual de cobertura está entre os adolescentes em medidas socioeducativas, com 47,89%. No quantitativo, os idosos com 60 anos ou mais permanecem entre os que mais se vacinaram. De acordo com o relatório, aproximadamente 52,3 mil foram vacinados, sendo 38,84% do público de 134.732 pessoas nesta faixa-etária.

Na última campanha a cobertura foi muito abaixo do recomendado, que é de pelo menos 90% para cada um dos públicos. Em 2022, apenas 43,4% de todo o público-alvo buscou pela vacinação.

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as unidades de saúde da Capital protege contra os vírus H1N1 e H3N2 da Influenza A e contra a Influenza B, sendo eficaz contra as três formas diferentes de gripe.

Durante a semana, a vacinação está disponível durante todo o dia (manhã e tarde) em mais de 70 unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF).

*Com informações da prefeitura de Campo Grande