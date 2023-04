Cinco unidades de saúde abrem hoje para vacinação contra gripe e covid-19

Quem ainda não se vacinou contra a gripe ou a covid-19 pode aproveitar o feriado de Tiradentes (21) para a imunização. Nesta sexta-feira (21), cinco unidades básicas e de saúde da família (UBSs e USFs) estarão abertas para oferecer o serviço, além disso será realizada ação itinerante no shopping Norte Sul Plaza. O teste para detecção de covid-19 também estará disponível nas unidades de saúde.

Estarão abertas as seguintes unidades: UBS 26 de Agosto, USF Jardim Noroeste, USF Moreninhas, USF Silva Regina e UBS Dona Neta e o atendimento ocorre somente nos dias 21 e 22 (sexta e sábado), das 7h às 17 horas.

Já no Shopping Norte Sul Plaza o atendimento será nos dias 21, 22 e 23 (sexta, sábado e domingo) em horários alternados. Na sexta e sábado, das 10h às 18 horas, e no domingo das 11h às 19 horas.

A vacinação contra a gripe em Campo Grande é direcionada para todos os públicos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Devem se vacinar os idosos com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas até 45 dias pós-parto, caminhoneiros, população indígena, profissionais das forças armadas, profissionais das forças de segurança e de salvamento, trabalhadores da educação, trabalhadores do serviço rodoviário de transporte de passageiros, população com deficiências permanentes, população com comorbidades, profissionais do sistema penitenciário, profissionais portuários, população privada de liberdade e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas.

Covid-19 - A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) ampliou os públicos aptos a receber a vacina Bivalente. A partir de agora, pessoas com comorbidades e que que tenham 12 anos ou mais, grávidas e as puérperas que deram à luz há até 45 dias, também pode receber o imunizante. Além destes públicos, a bivalente está disponível também para trabalhadores da saúde, população com 60 anos ou mais, indígenas aldeados e quilombolas a partir dos 12 anos de idade, para isso é necessário o esquema vacinal completo e a última dose ter sido aplicada há pelo menos quatro meses.

O reforço também está disponível para quem finalizou o esquema primário e tem pelo menos 12 anos de idade. E quem tem 18 anos ou mais e completou o mesmo período após receber o primeiro reforço, já está apto para o segundo.

Crianças a partir de seis meses se enquadram para iniciar o esquema vacinal. Aquelas iniciaram o esquema com a Pfizer baby devem receber a segunda dose após um intervalo de quatro semanas e a terceira após oito semanas da dose anterior.

* Com informações Prefeitura de Campo Grande