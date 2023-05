Ciranda no Cerrado: encontro cultural que valoriza a natureza e a cultura brasileira

Está chegando a terceira edição do Ciranda no Cerrado, um projeto independente idealizado pelas produtoras culturais Julia Basso e Thais Pompêo, que promete reunir arte, natureza, valorização do brincar e da fantasia, além de uma abundância de cultura popular brasileira, com destaque para os talentos locais.

A programação artística terá início com a encantadora apresentação infantil do "Encantacontos", que trará contação de histórias, cantigas, brincadeiras e músicas com violão e pandeiro. O espaço contará também com oficinas de artesanato para as crianças e diversas atividades, incluindo opções deliciosas na Cozinha-Bar e uma feirinha de produtores locais.

Um dos momentos mais aguardados do evento será o show para toda a família, que contará com a estreia de uma dupla composta por duas artistas de Campo Grande: Sofia Basso, cantora e compositora, e Letícia Dias, pianista. O baterista Marcus Loyola será o convidado especial para se apresentar junto com essas talentosas musicistas.

Thais Pompêo, uma das idealizadoras da festa, enfatiza a importância desse projeto e o impacto positivo que ele tem na vida das crianças e de suas famílias. Ela destaca a oportunidade de proporcionar momentos de diversão, aprendizado e conexão com a cultura local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Proposta são brincadeiras ao ar livre, em contato com a natureza - Foto: Divulgação/ Diogo Gonçalves

"O Ciranda no Cerrado tem essa proposta de ser uma tarde muito especial e não só para as crianças, mas para a família toda. Quando fizemos a primeira edição, para nossa surpresa, sempre lotou, veio confirmar o que sentíamos, que as famílias querem sair um pouco dos shoppings, dos brinquedos de plástico e das telas", conta Thais.

Serviço

A terceira edição do Ciranda no Cerrado ocorrerá no dia 3 de junho, das 15h às 19h30, na Chácara Mankala, localizada na rua R. Jorge Pedro Bedoglim, 545, Mata do Jacinto. Os ingressos estão divididos em dois lotes: o primeiro lote custa R$ 80 e o segundo lote R$ 95. Os ingressos são limitados.

Para mais informações e compra de ingressos, acesse o site Sympla e garanta sua participação nesse evento imperdível. Não deixe de aproveitar essa oportunidade única de vivenciar momentos de diversão, aprendizado e conexão com a cultura local.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone: 67 98406 1232.

Programação

15h: Início do Ciranda no Cerrado

15h às 17h: Tempo livre para brincadeiras com Capim Dourado

15h30: Cortejo de abertura

16h: Contação de histórias "Encantacontos" com Lilian Caramuja e Lari Lopes

16h40: Ciranda com toda a família

17h: Apresentação de tecido acrobático com Natália Seron

17h30: Show "Solar" com Sofia Basso, Letícia Dias e Marcus Loyola