Circo Mundo Mágico chega em Campo Grande

O CBN Cultural dessa sexta-feira (23) foi fora do estúdio, em uma atração nacional que agora chega pela primeira vez em Campo Grande. O Circo Mundo Mágico tem estreia agendada para hoje às 20h na capital, no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês, e está programado para ficar durante um mês na cidade. O local está preparado para receber até mil pessoas, com espetáculo com duração média de 1h20, os ingressos pode ser adquiridos no local ou pela internet.

"É uma experiência completa para a família desde a entrada, temos área kids para as crianças, zoológico com animais de fibra para tirarem fotos, praça de alimentação, e tudo isso fora as nossas apresentações. Uma das nossas grandes atrações é o globo da morte com cinco motos, nossos palhaços também são sempre bem recebeidos, temos acrobacias no alto do circo à 10 metros de altura do chão e muito mais. Podem vir e vocês podem esperar o melhor quando chegarem aqui", conta a bailarina, Larah Braunig.

