Circuito Gastronômico CG começa dia 18 na capital

Na coluna CBN Festas e Eventos deste sábado (15), Zé Marques falou sobre o Circuito Gastronômico CG, que em sua primeira edição, conta com mais de 68 restaurantes da capital e tem a curadoria do chefe Paulo Machado, que hoje é um dos maiores embaixadores do nosso estado para o Brasil e para o mundo. A edição 'Sabores da Terra' conta com ingredientes regionais, tais como: baru, pequi, guavira, galinha caipira, carne de sol, mocotó, pintado e muito mais.

Os restaurantes, bares e hamburguerias que participam do evento fizeram pratos deliciosos com versões que prometem surpreender o público nos 20 dias de evento, do dia 18 de abril à 7 de maio. O Circuito Gastronômico CG é um evento importante que escreve a história do Mato Grosso do Sul através da gastronomia, e que teve apoio essenciais como MSGás, Fundação de Turismo-MS, Fundação de Cultura-MS, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur-CG), Sebrae, Senac, Sesc e Senar, além da correalização da Associação Comercial de Campo Grande (ACICG).

Confira mais informações do Circuito Gastronômico CG pelo Site e Instagram do evento.

Veja a galeria com alguns dos pratos que vão compor a experiência gastronômica sul-mato-grossense no circuito.