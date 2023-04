Circuito Gastronômico reúne mais de 50 restaurantes na Capital

Tenho o prazer de contar para vocês que, pela primeira vez em nossa Cidade Morena, será realizado um festival de gastronomia regional neste formato, é o “Circuito Gastronômico CG” que começou ontem, dia 18 de abril e vai até 7 de maio, com pratos criados a partir de sabores da nossa terra.

A convite dos organizadores: Márcia Marinho da plataforma digital Saborise e o meu querido colega de CBN, José Marques, sou o curador desse projeto que veio para fazer história. São mais de 50 restaurantes de várias tipologias. Desde bares, cafés, sorveteria, padarias e pizzarias, até casas de carne, restaurantes autorais, ou seja, os melhores e mais chiques pontos da cidade.

Coube a mim selecionar uma série de ingredientes regionais, no intuito de reforçar a criatividade e o conceito de “Km 0” no setor de A&B campo-grandense. Ou seja, gerar renda aos produtores locais fomentando assim a tão desejada roda da sustentabilidade.

O Mercadão Municipal é nosso maior tesouro, e minha fonte de inspiração para o Circuito. De lá saem: linguiça de Maracaju, queijo Nicola, cumbaru, rapadura, coentro, pequi, carne soleada… Enfim, selecionei mais de vinte ingredientes muito queridos da nossa cozinha local para os restaurantes transformarem num prato que entra em seus cardápios durante esta temporada.

Os participantes me surpreenderam de forma muito positiva, cheguei a me emocionar com algumas preparações na montagem do evento. Seria injusto dizer sobre um ou outro prato específico, pois afinal todos os estabelecimentos dos quais experimentei a produção se esmeraram de forma “sui generis”.

Pra você, caro ouvinte, que quer participar do Circuito Gastronômico CG, basta ir até um dos restaurantes e pedir o prato criação. Os valores variam de acordo com o estabelecimento e as receitas estão de dar água na boca. Aproveite que vai até 07 de maio e para escolher o lugar é só visitar o site: circuitogastronômicocg.com. Apure os sentidos e bom apetite!

