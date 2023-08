José Pádua, gerente técnico do Senar/MS, participou do CBN Agro deste sábado (19) e falou sobre o "Circuito Pecuário" realizado este ano em Dourados e Aquidauana, com data marcado em Campo Grande no próximo dia 25 de outubro. O circuito aborda questões mercadológicas e de técnicas de produção.

Confira a entrevista na íntegra:

