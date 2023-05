Com participação de boxeadores de 10 municípios e aproximadamente 40 combates, o Circuito Sul-Mato-Grossense de Boxe será atração neste final de semana (13 e 14/05) no Parque Olímpico Ayrton Senna, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O evento promovido pela Federação de Boxe de MS será realizado em três sessões, nos seguintes horários: A 1ª e 2ª sessões serão no sábado (13) com início, respectivamente, às 9 horas e às 19 horas. A 3ª sessão será no domingo (14) às 9h30.

Serão disponibilizados 250 lugares próximo ao ringue, e entrada para esses espaços será 2 kg de alimentos não perecíveis. “A estrutura será montada para um bom evento. Quem for não se arrependerá”, comenta Edna Nina Costa, presidente da Fdbms (Federação de Boxe do Estado de MS)

A tradicional competição, em sua 17ª edição, se caracteriza por reunir alguns dos melhores boxeadores do Estado e pela rivalidade no ringue entre os competidores. A disputa por vagas nas Seleções elite (acima de 19 anos), juvenil (17 e 18 anos) e cadete (14 e 15 anos), também é outro fator que motiva combates acirrados na referida competição.

“Precisamos montar Seleções forte visando aos campeonatos brasileiros, por isso, estamos muito atentos”, destaca Marcelo Nunes, vice-presidente da Fdbms

Os atletas que atualmente integram a Seleção elite e que confirmaram participação são os campo-grandenses Igor Arguello (63kg), Valdeir Célio (71kg), Paulo Lima (80kg), Marcelo Lima (67 kg), Rodrigo Queirós (+91kg) e Zenon Desidério (51kg juvenil) e medalhista de bronze Monica Dalmazio (60kg). Do interior do Estado, confirmaram participação o corumbaense Carlos Soares (+92 kg), os ponta-poranenses Lucas Kennidi (51 kg) e Willian Jamaika (75 kg). São atletas experientes com conquistas em âmbito estadual, regional e nacional.

Disputa entre equipes é marcado pelo equilíbrio

A disputa entre equipes também é aguardada com muita expectativa. A atual Campeã, Associação Combate de Boxe Ponta Porã, para tentar manter o título na fronteira, conta com seis atletas na competição. Em 2022, obteve 3 de medalhas de Ouro. Neste ano, na 1ª etapa realizada nos últimos dias 1 e 2 de abril, obteve 5 vitórias. O técnico de Ponta Porã, Bento Vanildo acredita em conquistar maior medalhas de ouro. “Temos bons atletas, creio que ao final das três etapas, garantiremos ao menos 4 medalhas de ouro”, destacou.

Mas outras equipes também estão na disputa direta pelo título de campeã. A atual detentora da Copa Primeira Hora, a Pugillus (Corumbá) terminou a 1 ª etapa do Circuito com maior número de vitórias (6 no total), e vem com oito atletas para as disputas da 2ª etapa neste final de semana.

Conforme informações da Fdbms, na 2ª etapa dez municípios serão representados, entre os quais, Campo Grande, Ponta Porã, Maracaju, Corumbá, Sonora, Rochedo, Dourados e Selvíria, além de atletas de São Paulo. A 3ªe última etapa, será realizada nos dias 10 e 11 de junho em Corumbá.