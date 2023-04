Cirurgião vascular explica as diferentes técnicas e tratamentos para varizes

Antigamente varizes era sinônimo de cirurgia, mas isso mudou muito com o avanço da tecnologia na área da saúde. Hoje para cada tipo de vaso sanguíneo com algum problema, há uma técnica diferente a ser utilizada de forma menos invasiva para os pacientes.

O cirurgião vascular Edgard Nasser alerta para os procedimentos estéticos que podem "esconder" doenças vasculares. "Varizes é uma questão genética, por isso a importância de se buscar um diagnóstico com um médico (angiologista ou cirurgião vascular) [...] e fazer o tratamento correto com profissionais capacitados", destaca.

Assista abaixo à entrevista completa com as explicações do especialista durante o Jornal CBN Campo Grande desta quarta-feira (26):