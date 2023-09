Classe média baixa tem dificuldade para ter acesso a energia solar

Uma alternativa para a geração de energia elétrica no país hoje é a solar. Entre as opções, a tecnologia é a mais acessível e confiável para instalação residencial. Além disso, com a geração de energia, pelas placas fotovoltaicas, em alguns casos os consumidores conseguem abater o custo do consumo da rede através dos créditos gerados ao longo do mês, reduzindo o valor da conta de energia em até 90%.

Mas o acesso ao serviço ainda não é tão fácil quanto parece, especialmente para famílias de média e baixa renda que precisam financiar a instalação.

Quem já passou pelo drama de ter o financiamento frustrado e precisou da ajuda de amigos para ter acesso ao serviço cobra a falta de linhas de financiamentos e estímulo mais específicos para a classe média. Acompanhe na reportagem.