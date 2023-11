Clube de Imprensa de Dourados e Rotary Clube farão ação de reflorestamento e limpeza do Rio Dourados

No próximo dia 26 de novembro acontece a 8ª edição da Canoata, evento realizado pelo Clube de Imprensa de Dourados em parceria com o Rotary Clube Caiuás, onde voluntários vão se unir para reflorestar as margens do Rio Dourados, além de realizar a limpeza do local.

O evento é aberto para a participação de toda a população. O grupo será dividido em equipes onde uma vai de barco realizando a limpeza do rio, outra nas margens e recolhendo os materiais retirados das águas e ainda uma equipe no plantio de mudas de árvores frutíferas e ornamentais.

A concentração acontece às 7h, no Trevo da Bandeira, de onde o grupo segue em carreata até o Rancho dos Ipês, antigo Rancho do Divino.

Além do plantio de árvores e da limpeza, serão instaladas placas de conscientização sobre os cuidados e respeito com a natureza, para que as pessoas que frequentam o local recolham ao menos o lixo que produzem.

O evento tem foco também na conscientização, pois é necessário que as pessoas entendam que a mesma água onde você joga lixo, é a água que você vai tomar em casa, afinal é o Rio Dourados que abastece Dourados. O evento segue até por volta das 16h e os organizadores contam com doações para oferecer almoço aos participantes.

A 8ª Canoata também tem apoio Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Ambiental, Polícia Rodoviária Federal, diversos veículos de comunicação de Dourados e a OCA Ambiental, que vai disponibilizar um container para recolher todo o material retirado do local.

Para doações, informações e participar do projeto, basta entrar em contato com Rotary Clube Cauiás no número (67) 98405-6244 ou com Clube de Imprensa de Dourados (67) 99350-1889