Clubes de laço comprido receberão investimento do Estado

O Governo de Mato Grosso do Sul destinará R$ 1,7 milhão aos clubes de laço comprido do estado. A assinatura do termo de fomento será realizada nesta quinta-feira (2), às 9 horas, no auditório da Governadoria, em Campo Grande.

Na solenidade, assinarão o convênio o governador Eduardo Riedel; o secretário de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Ferreira Miranda; o diretor-presidente da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), Herculano Borges, o presidente da Federação de Clubes de Laço do estado, Pompilio Cabral Junior. Estarão presentes também representantes (patrões) de 33 clubes da modalidade.

Proveniente do Fundo de Investimentos Esportivos (FIE-MS), o recurso será repassado à Federação e utilizado no Encontro Estadual de Provas de Laço Comprido, como é popularmente conhecido o calendário sul-mato-grossense da modalidade.

O investimento terá aplicação na estrutura para as competições (tendas, palcos, arquibancadas, grades de contenção, sonorização e etc.) e aquisição de premiação (troféus, medalhas e fivelas condecorativas). O convênio tem validade de um ano.